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Де Дзерби: Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от Шахтера

Премьер-лига
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Наставник "горняков" не собирался уезжать из Украины

Де Дзерби: Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал вторжение России в Украину.

"Ночью нас разбудили взрывы. Власти страны закрыли воздушное пространство. Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от "Шахтера", от футбола и поступить вот так просто.

Я долго ждал, когда федерация Украины приостановит чемпионат, так как произошло то, что было на Донбассе. Но я не уехал, потому что я здесь, чтобы заниматься спортом, и не мог отвернуться от чемпионата, болельщиков.

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У меня в составе 13 бразильских ребят, тоже мой штаб. Мы могли вернуться домой, когда это было безопасно, но нет, мы ждали, и сегодня нас разбудили взрывы. Сегодня утром они остановили чемпионат. Из окон гостиницы "Опера" мы видели, как двигаются ряды машин, думаю, они едут в Польшу. Итальянское посольство убеждало нас уехать, но я не мог, повторяю, я человек спорта и не мог повернуться спиной к клубу, к футболу и уйти вот так.

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Теперь они закрыли воздушное пространство, и мы остаемся здесь. Я не думаю, что нам сейчас грозит опасность, я приехал сюда, чтобы по-настоящему заниматься спортом, и я сохраняю терпение. Я приехал сюда не за деньгами, в Италии мне предлагали больше, я приехал сюда, чтобы получить опыт. Теперь подожду, Это тоже опыт, хоть и грустный", - приводит слова Де Дзерби журналист Eurosport Сявуш Феллахи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби война с Россией
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Источник:
Siavoush Fallahi

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