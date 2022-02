"Мы должны оставаться сильными". Фонсека остался в Киеве после нападения России

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

I would like to thank everyone who has sent messages of care and support to my family and I. We are in Kyiv and doing our best to stay strong during this very tough moment for Ukraine. pic.twitter.com/HbKFCsSoW5