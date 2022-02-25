"Мы должны оставаться сильными". Фонсека остался в Киеве после нападения России

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

"Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными.

Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро", – сказал Фонсека.