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"Мы должны оставаться сильными". Фонсека остался в Киеве после нападения России
Португалец находится в Украине со своей семьей
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на вторжение российских войск в Украину.
"Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными.
Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро", – сказал Фонсека.
I would like to thank everyone who has sent messages of care and support to my family and I. We are in Kyiv and doing our best to stay strong during this very tough moment for Ukraine. pic.twitter.com/HbKFCsSoW5— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) February 24, 2022
Отметим, что португалец во время своей работы в "Шахтере" женился на украинке, пара воспитывает сына.
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