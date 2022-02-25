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"Мы должны оставаться сильными". Фонсека остался в Киеве после нападения России

Премьер-лига
(6 голосов)

Португалец находится в Украине со своей семьей

"Мы должны оставаться сильными". Фонсека остался в Киеве после нападения России

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

"Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными.

Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро", – сказал Фонсека.

Отметим, что португалец во время своей работы в "Шахтере" женился на украинке, пара воспитывает сына.

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В статье: Паулу Фонсека война с Россией
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Комментарии (1)
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Vladimir_22
25.02.2022 в 10:26
Раз он в Киева то может стоит поменять его на Зебру?
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