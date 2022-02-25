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"Мариуполь - это Украина". Клуб УПЛ отреагировал на ситуацию в стране

Премьер-лига
(3 голосов)

Держимся, Друзья!

"Мариуполь - это Украина". Клуб УПЛ отреагировал на ситуацию в стране

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" выступил в поддержку украинских армии и народа на фоне вторжения российских войск в Украину.

"Мариуполь – это Украина! Держимся, Друзья!", — говорится в заявление азовского клуба.

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Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: ФК Мариуполь война с Россией
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Источник:
ФК Мариуполь

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