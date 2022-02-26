  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Война вынуждает

Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 25 февраля покинул Украину, сообщает Digi Sport.

Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты в киевском клубе Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожану.

В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе он пересел в другую машину и доехал до Бухареста. Он мог отправиться в Румынию из Молдовы и самолетом, но первый рейс только завтра.

Также в Румынию отправились румынские футболисты "Днепра-1" и "Львова" – Валентин Кожокару и Михай Лека соответственно.

Напомним, 24-го февраля Луческу заявлял, что не покинет Украину.

Читайте также"Я не трус". Луческу заявил, что не собирается покидать Киев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...