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Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины
Война вынуждает
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 25 февраля покинул Украину, сообщает Digi Sport.
Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты в киевском клубе Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожану.
В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе он пересел в другую машину и доехал до Бухареста. Он мог отправиться в Румынию из Молдовы и самолетом, но первый рейс только завтра.
Также в Румынию отправились румынские футболисты "Днепра-1" и "Львова" – Валентин Кожокару и Михай Лека соответственно.
Напомним, 24-го февраля Луческу заявлял, что не покинет Украину.
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