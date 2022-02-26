Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 25 февраля покинул Украину, сообщает Digi Sport.

Вместе с ним в Румынию прибыли его ассистенты в киевском клубе Эмил Карас и Огнен Вукоевич, а также агент коуча Аркадий Запорожану.

В Румынию специалист въехал через Молдову, в Кишиневе он пересел в другую машину и доехал до Бухареста. Он мог отправиться в Румынию из Молдовы и самолетом, но первый рейс только завтра.

Также в Румынию отправились румынские футболисты "Днепра-1" и "Львова" – Валентин Кожокару и Михай Лека соответственно.

Напомним, 24-го февраля Луческу заявлял, что не покинет Украину.