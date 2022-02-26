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Враг попал в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве - ФОТО
Киев продолжает страдать от обстрелов со стороны агрессора. В частности, враг попал в многоэтажный жилой дом по проспекту Лобановского, 6а.
На фото заметно, что разрушены четыре этажа одного крыла. Данные о пострадавших уточняются.
Напомним, ночью ВСУ отразили атаки ДРГ в Киеве, возле метро Берестейская уничтожили вражескую колонну.
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