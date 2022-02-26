Враг попал в жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве - ФОТО

Киев продолжает страдать от обстрелов со стороны агрессора. В частности, враг попал в многоэтажный жилой дом по проспекту Лобановского, 6а.

На фото заметно, что разрушены четыре этажа одного крыла. Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, ночью ВСУ отразили атаки ДРГ в Киеве, возле метро Берестейская уничтожили вражескую колонну.