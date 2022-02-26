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Де Пена застрял в Киеве: Вода и еда заканчиваются. Просим помощи!

Премьер-лига
(1 голосов)

Уругвайский легионер попал в самое пекло

Де Пена застрял в Киеве: Вода и еда заканчиваются. Просим помощи!

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос Де Пена находится в Киеве и пытается выбраться - пока безуспешно.

"Искренне благодарю за сообщения и положительную энергию. Реальность такова, что мы устали. Вода и еда заканчиваются.

Мы не можем уехать из Киева, до сих пор не нашли путей к границе. Просим помощи!" - написал уругваец на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что из осажденной столицы, несмотря на обстрелы, удалось выехать Мирче Луческу и его ассистентам.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Карлос де Пена
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Комментарии (6)
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hrdhrd (Украина)
26.02.2022 в 13:56
Ну если у тебя вода и еда заканчивается, представь что у простых людей
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+1
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 14:03
Омары не подвозят и с черной икрой проблемы!
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+2
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 13:49
Дайте ему автомат и пусть не ноет!
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+1
-1
Андрей68 (Джанкой)
26.02.2022 в 13:26
динамо будет всегда. и матч с сс помните.Спорт вне политики .а Д Пену я уважал больше . чем сейчас
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+2
-1
Vladimir_22
26.02.2022 в 13:49
Вовремя вспомнил!
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0
-1
янковский ян (Запорожье)
26.02.2022 в 13:24
Это ж он месяц назад давал интервью и говорил что плевал он на Украину и Россию если начнется война то я в самолёт и больше вы меня не увидите
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+2
-1


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