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Де Пена застрял в Киеве: Вода и еда заканчиваются. Просим помощи!
Уругвайский легионер попал в самое пекло
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Карлос Де Пена находится в Киеве и пытается выбраться - пока безуспешно.
"Искренне благодарю за сообщения и положительную энергию. Реальность такова, что мы устали. Вода и еда заканчиваются.
Мы не можем уехать из Киева, до сих пор не нашли путей к границе. Просим помощи!" - написал уругваец на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что из осажденной столицы, несмотря на обстрелы, удалось выехать Мирче Луческу и его ассистентам.
Muchas gracias por los mensajes y las energias positivas!— Carlos de Pena (@carlosdepena) February 25, 2022
La realidad es que estamos cansados. Se está acabando el agua y la comida.
No estamos pudiendo salir de kiev, seguimos sin encontrar la manera de llegar a la frontera.
Pedimos ayuda por favor!!
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