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"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нам". Усик обратился к российскому народу

Премьер-лига
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(1 голосов)

И к их тирану-президенту

"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нам". Усик обратился к российскому народу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Усик, по-спортивному прославленный украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе по нескольким категориям, боксер, чья победа над Энтони Джошуа в 2021-м стала для украинцев одним из важнейших событий года (выводы независимых опросов), обратился к российскому народу, который пошел войной на Украину с целью уничтожения нашей Независимости.

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"Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну. Не воюйте с нами.

Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну, не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Всё должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, мы не можем по-другому, мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", - сказал Усик.

Напомним, что сначала Усик призвал остановить войну, не назвав сторон конфликта и того, кто на кого напал. Затем Усик в своей соцсети распространил информацию о том, что российские оккупанты обстреляли детский сад в Ворзеле.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:43
Зброю в руки і на передову, "братан"!
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2022 в 16:29
По-перше... багаторічне перебування в "тюрме народов" не робить братами... Хоч і породжує багато родин. По-друге не важливо за гроші чи по приказу ти йдеш в чужу країну вбивати ти ВБИВЦЯ... і твої батьки виховали ката! По-трете про що можна розмовляти з патологічним маніяком-душогубом... яким засобом він вб'є?
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+2
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 16:03
Адміни, Владимир 22 і Андрей68 - це новоприбулі боти баньте їх.
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+2
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 15:04
Вопрос спорный, а все ли так считают?
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0
-4
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 15:08
Когда Гитлер напал на СССР, весь мир объединился против нацистов, и только они там в Германии считали что проводят «военную операцию» чем всё закончилось мы все знаем! Тоже самое происходит и сейчас, надеюсь Путин уже приготовил ампулу с цианистым калием….
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:45
Ти ще тут? Адміни, роздупляйтесь!
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+1
0
Андрей68 (Джанкой)
26.02.2022 в 14:59
а Вы братья ............
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0
-7
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 15:05
Да у нас действительно есть там в РФ братья и сестры, и я их очень люблю, они ко мне всегда хорошо относились, но к сожалению их президенту плевать на наши чувства, он пришел «освободить» Украину от украинцев, и будет наказан, очень жестоко наказан! И войдёт в историю как тиран, убийца, фашист, нацист, и наркоман нюхающий аргентинский кокаин! Вот так его запомнит весь мир!
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:46
Вже давно "братья" з вуст росіян звучить для українців як образа.
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+1
0


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