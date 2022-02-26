"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нам". Усик обратился к российскому народу

Александр Усик, по-спортивному прославленный украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе по нескольким категориям, боксер, чья победа над Энтони Джошуа в 2021-м стала для украинцев одним из важнейших событий года (выводы независимых опросов), обратился к российскому народу, который пошел войной на Украину с целью уничтожения нашей Независимости.

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"Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну. Не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну, не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Всё должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, мы не можем по-другому, мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", - сказал Усик.

Напомним, что сначала Усик призвал остановить войну, не назвав сторон конфликта и того, кто на кого напал. Затем Усик в своей соцсети распространил информацию о том, что российские оккупанты обстреляли детский сад в Ворзеле.