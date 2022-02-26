Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нам". Усик обратился к российскому народу
И к их тирану-президенту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик, по-спортивному прославленный украинский боксер, чемпион мира в сверхтяжелом весе по нескольким категориям, боксер, чья победа над Энтони Джошуа в 2021-м стала для украинцев одним из важнейших событий года (выводы независимых опросов), обратился к российскому народу, который пошел войной на Украину с целью уничтожения нашей Независимости.
"Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, своих детей в нашу страну. Не воюйте с нами.
Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну, не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров, просто поговорите. Всё должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, мы не можем по-другому, мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", - сказал Усик.
Напомним, что сначала Усик призвал остановить войну, не назвав сторон конфликта и того, кто на кого напал. Затем Усик в своей соцсети распространил информацию о том, что российские оккупанты обстреляли детский сад в Ворзеле.
Популярное сейчас
- Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России
- 30 лет назад в Европе уже было вторжение. Югославы заплатили за него спортом и 313 млн процентов инфляции
- Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ
- Экс-тренер Шахтера: Представители клуба помнят, что во Львове им никогда не были рады
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 01:16 Украинские Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах
- 00:14 Украинские Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столицы
- 00:01 Украинские Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии