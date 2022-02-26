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Шкурин: Украинцы - оху…ые. Только вы можете остановить этих упырей
Белорусский форвард "Динамо" против зла
fcdynamo.kiev.ua
В отличие от легионеров с дальнего зарубежья, которые банально пытаются спасти свои жизни, белорус Илья Шкурин понимает, что происходит в Киеве и других городах.
Форвард "Динамо" выразил полную поддержку украинской армии, которая сейчас защищает страну от российских оккупантов:
"Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты. И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы — ох***ые. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо", - цитирует Илью Sport Arena.
Напомним, Шкурин еще несколько лет назад выступил против режима Лукашенко у себя в стране, за что получил запрет на выступления в сборной. Голов он, может, забивает и немного, зато какой гражданин!
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