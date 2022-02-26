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Шкурин: Украинцы - оху…ые. Только вы можете остановить этих упырей

Премьер-лига
(5 голосов)

Белорусский форвард "Динамо" против зла

Шкурин: Украинцы - оху…ые. Только вы можете остановить этих упырей

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В отличие от легионеров с дальнего зарубежья, которые банально пытаются спасти свои жизни, белорус Илья Шкурин понимает, что происходит в Киеве и других городах.

Форвард "Динамо" выразил полную поддержку украинской армии, которая сейчас защищает страну от российских оккупантов:

"Это не специальная операция. Это самая настоящая война. Над домом моего деда летают самолеты. И я хочу, чтобы все об этом знали. Украинцы — ох***ые. Все у вас будет хорошо. Вы настоящие казаки и только вы можете остановить этих упырей. Все у вас будет хорошо", - цитирует Илью Sport Arena.

Напомним, Шкурин еще несколько лет назад выступил против режима Лукашенко у себя в стране, за что получил запрет на выступления в сборной. Голов он, может, забивает и немного, зато какой гражданин!

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией Илья Шкурин
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (10)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
26.02.2022 в 16:44
Справжній брат литвин, а не те чудо вусате.
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0
-1
Дрюон (Одесса)
26.02.2022 в 16:41
Порядна людина!
Ответить
+1
-1
royalstas (Вінниця)
26.02.2022 в 15:03
Удачної тобі карєри хлопче і зіграти за вільну збірну Білорусі з капітанською повязкою!
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+6
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 14:57
Да мы сразу поняли что Шкурин наш человек!
Ответить
+5
-2
Андрей68 (Джанкой)
26.02.2022 в 14:56
илюша, ч-мо а не Илья Муромец
Ответить
+1
-12
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 14:59
Чмо сейчас дохнет и удобряет чернозём! Когда трупы забирать будете? Их уже много, и они воняют
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+9
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 15:55
Баньте цього поца.
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+3
-1
aleks68
26.02.2022 в 17:06
в зеркало посмотри падаль .....
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.02.2022 в 17:11
Трофєйний, ти ? Аккаунт інший зробило собі , #опобутилочний !?
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0
0
avatar
Sins (Кропивницкий)
26.02.2022 в 14:46
Ілля ти красава, МУЖИК!!!
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+11
-1


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