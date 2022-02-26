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МИД: Оккупант готовит химическую провокацию
Нужно быть проинформированными
В оккупированном Донецке раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.
Цель диверсии, которая направлена исключительно на мирное население – обвинить украинских военных.
Также на канале "Россия 24" недавно заявили, что Украина планирует использовать "грязную бомбу" на территории РФ.
Этот нарратив может быть использован для оправдания применения как химического, так и ядерного оружия.
СБУ заявляет, что в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам и призывает наших граждан быть бдительными!
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