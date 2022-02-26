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МИД: Оккупант готовит химическую провокацию

Премьер-лига
(1 голосов)

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МИД: Оккупант готовит химическую провокацию

UA-Футбол
Новина українською

В оккупированном Донецке раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.

Цель диверсии, которая направлена ​​исключительно на мирное население – обвинить украинских военных.

Также на канале "Россия 24" недавно заявили, что Украина планирует использовать "грязную бомбу" на территории РФ.

Этот нарратив может быть использован для оправдания применения как химического, так и ядерного оружия.

СБУ заявляет, что в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам и призывает наших граждан быть бдительными!

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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:32
Давайте адекватну відповідь. Чого стидатись?...
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0
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 16:20
Під Бучею після бійні, велика куча трупаків кац.апів, скоро літо - будуть воняти: Колібрі, Амстердамець, Хантер бабурка, водітель унітаза, владімір22 прийдіть хтось позбирайте і відправте на рашку.
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+3
-1
Vladimir_22
26.02.2022 в 16:25
Можешь свой адрес и данные уже и не писать, не актуально, сиди и жди, как и обещал, я к тебе иду, красавчик! Готовь задницууу
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0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
26.02.2022 в 16:31
Юа-футбол, имейте совесть, уберите бота страны захватчика
+3
-1
Vladimir_22
26.02.2022 в 16:33
FC Energy (Новая Каховка), как там Каховка?
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:34
А 4000 градусів витримаєш?...
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 16:09
Х*й їм в сраку, а не хім провокацію... Їм вже ніхто не вірить. І скоро відключать відключать від swift
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+5
-2


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