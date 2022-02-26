МИД: Оккупант готовит химическую провокацию

В оккупированном Донецке раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами.

Цель диверсии, которая направлена ​​исключительно на мирное население – обвинить украинских военных.

Также на канале "Россия 24" недавно заявили, что Украина планирует использовать "грязную бомбу" на территории РФ.

Этот нарратив может быть использован для оправдания применения как химического, так и ядерного оружия.

СБУ заявляет, что в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам и призывает наших граждан быть бдительными!