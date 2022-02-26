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Семилетняя девочка погибла от ранений, полученных из-за обстрела оккупантами детсада в Ахтырке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупант лупит по детсадам из тяжелой артиллерии - "градами", "ураганами". Был обстрелян детский сад в Ворзеле, также под обстрелом оказалось дошкольное учреждение в городе Ахтырка (Сумская область).
Канал 24 отмечает, что после такого обстрела несовместимые с жизнью ранения получила семилетняя девочка Алиса.
Смерть ребенка – один из самых больших грехов, которые сейчас один за другим падают на совесть русских оккупантов.
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