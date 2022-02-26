Семилетняя девочка погибла от ранений, полученных из-за обстрела оккупантами детсада в Ахтырке

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупант лупит по детсадам из тяжелой артиллерии - "градами", "ураганами". Был обстрелян детский сад в Ворзеле, также под обстрелом оказалось дошкольное учреждение в городе Ахтырка (Сумская область).

Канал 24 отмечает, что после такого обстрела несовместимые с жизнью ранения получила семилетняя девочка Алиса.

Смерть ребенка – один из самых больших грехов, которые сейчас один за другим падают на совесть русских оккупантов.