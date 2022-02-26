  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Семилетняя девочка погибла от ранений, полученных из-за обстрела оккупантами детсада в Ахтырке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семилетняя девочка погибла от ранений, полученных из-за обстрела оккупантами детсада в Ахтырке

Премьер-лига
(1 голосов)
Семилетняя девочка погибла от ранений, полученных из-за обстрела оккупантами детсада в Ахтырке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупант лупит по детсадам из тяжелой артиллерии - "градами", "ураганами". Был обстрелян детский сад в Ворзеле, также под обстрелом оказалось дошкольное учреждение в городе Ахтырка (Сумская область).

Канал 24 отмечает, что после такого обстрела несовместимые с жизнью ранения получила семилетняя девочка Алиса.

Смерть ребенка – один из самых больших грехов, которые сейчас один за другим падают на совесть русских оккупантов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...