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Илья Шкурин продолжит карьеру в польском клубе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Этот сезон он должен был доиграть в составе "Динамо"

Илья Шкурин продолжит карьеру в польском клубе

Фото: ФК Ракув

UA-Футбол
Новина українською

Польский "Ракув" арендовал форварда Илью Шкурина. Об этом передает официальный сайт коллектива.

Аренда расчитана до конца 2022-го года. Помимо этого, предусмотрена опция выкупа по окончании аренды, однако сумма возможной сделки не называется.

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Контракт Шкурина принадлежит московскому "ЦСКА". Илья летом был арендован "Динамо" и должен был провести весь сезон в составе киевского клуба. В 11 матчах за украинский клуб нападающий отдал четыре голевые передачи.

Ранее Шкурин публично выразил поддержку Украине из-за нападения рф.

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В статье: Динамо (Киев) Ракув Илья Шкурин
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Источник:
ФК Ракув

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
27.02.2022 в 09:54
Кому война а кому писать родна. Точно что ШКУРИН
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