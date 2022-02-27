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Илья Шкурин продолжит карьеру в польском клубе
Этот сезон он должен был доиграть в составе "Динамо"
Фото: ФК Ракув
Польский "Ракув" арендовал форварда Илью Шкурина. Об этом передает официальный сайт коллектива.
Аренда расчитана до конца 2022-го года. Помимо этого, предусмотрена опция выкупа по окончании аренды, однако сумма возможной сделки не называется.
Контракт Шкурина принадлежит московскому "ЦСКА". Илья летом был арендован "Динамо" и должен был провести весь сезон в составе киевского клуба. В 11 матчах за украинский клуб нападающий отдал четыре голевые передачи.
Ранее Шкурин публично
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