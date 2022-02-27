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Ващук сидит в подвале в Гостомеле: Считаем взрывы, уехать невозможно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Экс-защитник "Динамо" в трудной ситуации

Ващук сидит в подвале в Гостомеле: Считаем взрывы, уехать невозможно

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Знаменитый защитник Владислав Ващук находится в одной из самых горячих точек украино-российской войны - в Гостомеле, где оккупант уже неоднократно пытался высадиться войсками.

"Друзья! Четвертый день я нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас выключили электроэнергию – соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не надо.

У нас пока все ок. Сидим в подвале – считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки, практически без перерыва. Про "уезжай" не пишите – уехать отсюда невозможно. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Все будет хорошо. Мира нам всем", – написал Ващук на своей странице в Facebook.

Ранее на брифинге президент Зеленский сообщил, что ситуация в столице контролируется нашими войсками, а враг уже наработал на Гаагу.

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В статье: Владислав Ващук война с Россией
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Источник:
Фейсбук Ващука

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Комментарии (1)
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footballUKR
27.02.2022 в 12:15
Так говорили же, что он под нашим контролем?
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