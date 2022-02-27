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Тренер Черноморца: У врага нет малейшего шанса
Роман Григорчук также призвал россиян остановить свои же власти
fcshakhter.by
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук, как и вся Украина, ожидает прекращения кровопролития и не сомневается в победе.
"Призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают.
Военные действия нужно немедленно, в эту секунду, прекратить. Это именно то, что нам всем нужно. У врага нет никакого шанса. Держимся, друзья!" - цитирует тренера инстаграм "Черноморца".
Ранее другая звезда футбола Влад Ващук сообщил, что находится в эпицентре боев - в Гостомеле под Киевом.
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