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Тренер Черноморца: У врага нет малейшего шанса

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Григорчук также призвал россиян остановить свои же власти

Тренер Черноморца: У врага нет малейшего шанса

fcshakhter.by

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук, как и вся Украина, ожидает прекращения кровопролития и не сомневается в победе.

"Призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают.

Военные действия нужно немедленно, в эту секунду, прекратить. Это именно то, что нам всем нужно. У врага нет никакого шанса. Держимся, друзья!" - цитирует тренера инстаграм "Черноморца".

Ранее другая звезда футбола Влад Ващук сообщил, что находится в эпицентре боев - в Гостомеле под Киевом.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) война с Россией
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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
27.02.2022 в 13:43
Призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают. Неужели только сегодня прозрели а ВОСЕМЬ ЛЕТ бьют по ДОНБАССУ- убивая деток-- ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ
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0
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Caballero (DC)
27.02.2022 в 13:41
Смерть путіну! Смерть росії!Ответить
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-1
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 12:18
Молодець !!!
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