Тренер Черноморца: У врага нет малейшего шанса

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук, как и вся Украина, ожидает прекращения кровопролития и не сомневается в победе.

"Призываю русский народ сделать все и прекратить войну. Пусть люди не умирают. Военные действия нужно немедленно, в эту секунду, прекратить. Это именно то, что нам всем нужно. У врага нет никакого шанса. Держимся, друзья!" - цитирует тренера инстаграм "Черноморца".

Ранее другая звезда футбола Влад Ващук сообщил, что находится в эпицентре боев - в Гостомеле под Киевом.