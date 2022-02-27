  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соперники на поле – союзники в войне. Динамо и Шахтер едины в борьбе Украины против оккупанта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соперники на поле – союзники в войне. Динамо и Шахтер едины в борьбе Украины против оккупанта

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На поле потом разберутся между собой. Сначала - победить общего врага

Соперники на поле – союзники в войне. Динамо и Шахтер едины в борьбе Украины против оккупанта

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Шахтер" на своих официальных страницах в разных сегментах Интернета выставили фотографию с сине-желтым флагом на фоне чистого светлого неба и хэштег: #StandWithUkraine ("Поддержи Украину"). Клубы констатируют: "Сила – в единстве".

Сегодня Украина действительно едина как никогда в войне против оккупанта из путинской империи.

Напомним, что ранее бразильские легионеры "Динамо" и "Шахтера" уехали из Украины. Также покинул границы нашего государства тренер киевлян Мирча Луческу и его помощники Карас и Вукоевич. Известно, что в Киеве, в частности, остаются Томаш Кендзера и Карлос де Пена. Отметим также, что чемпионат Украины из-за вероломного вторжения россии на нашу территорию приостановлен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...