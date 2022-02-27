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Соперники на поле – союзники в войне. Динамо и Шахтер едины в борьбе Украины против оккупанта
На поле потом разберутся между собой. Сначала - победить общего врага
shakhtar.com
"Динамо" и "Шахтер" на своих официальных страницах в разных сегментах Интернета выставили фотографию с сине-желтым флагом на фоне чистого светлого неба и хэштег: #StandWithUkraine ("Поддержи Украину"). Клубы констатируют: "Сила – в единстве".
Сегодня Украина действительно едина как никогда в войне против оккупанта из путинской империи.
???????? Сила – в єдності! ????????@DynamoKyiv ???? @FCShakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/L8TsofILQB— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 27, 2022
Напомним, что ранее бразильские легионеры "Динамо" и "Шахтера" уехали из Украины. Также покинул границы нашего государства тренер киевлян Мирча Луческу и его помощники Карас и Вукоевич. Известно, что в Киеве, в частности, остаются Томаш Кендзера и Карлос де Пена. Отметим также, что чемпионат Украины из-за вероломного вторжения россии на нашу территорию приостановлен.
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