Соперники на поле – союзники в войне. Динамо и Шахтер едины в борьбе Украины против оккупанта

"Динамо" и "Шахтер" на своих официальных страницах в разных сегментах Интернета выставили фотографию с сине-желтым флагом на фоне чистого светлого неба и хэштег: #StandWithUkraine ("Поддержи Украину"). Клубы констатируют: "Сила – в единстве".

Сегодня Украина действительно едина как никогда в войне против оккупанта из путинской империи.

Напомним, что ранее бразильские легионеры "Динамо" и "Шахтера" уехали из Украины. Также покинул границы нашего государства тренер киевлян Мирча Луческу и его помощники Карас и Вукоевич. Известно, что в Киеве, в частности, остаются Томаш Кендзера и Карлос де Пена. Отметим также, что чемпионат Украины из-за вероломного вторжения россии на нашу территорию приостановлен.