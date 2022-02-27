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Футбольная легенда Динамо и СССР – за Независимую и свободную Украину. Владимир Бессонов присоединился к теробороне
Врагам здесь не рады
фото - dynamo.kiev.ua
Известный в прошлом футболист киевского Динамо и сборной СССР, затем тренер нескольких украинских клубов, футбольный эксперт Владимир Бессонов взял в руки оружие и присоединился к территориальной обороне нашей страны от наступления оккупанта.
"Нам россияне не нужны", - сказал Бессонов в коротком обращении.
Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила дочь Владимира Бессонова Анна, известная своими выступлениями в художественной гимнастике.
Отметим, что Бессонову – 63 года.
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