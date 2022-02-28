Дарио Срна: Последние четыре дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло

Легендарный капитан "Шахтера" Дарио Срна обратился к украинскому народу в связи с нападением рф.

"Дорогие, украинцы. Последние четыре дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло. Смотрю войну, которая никому ничего хорошего не даст. Жизнь человека - самое важное.

Я знаю, что вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации, но хочу вам передать, что весь мир с вами. Все спортсмены мира с вами. Говорим и пишем, будем говорить и будем писать, что в Украине должен быть мир. Берегите себя, дорогие украинцы, мы вас любим", - сказал хорват в своем видеообращении.