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Дарио Срна: Последние четыре дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло

Премьер-лига
(1 голосов)

В свое время в Хорватии также была война

Дарио Срна: Последние четыре дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный капитан "Шахтера" Дарио Срна обратился к украинскому народу в связи с нападением рф.

"Дорогие, украинцы. Последние четыре дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло. Смотрю войну, которая никому ничего хорошего не даст. Жизнь человека - самое важное.

Я знаю, что вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации, но хочу вам передать, что весь мир с вами. Все спортсмены мира с вами. Говорим и пишем, будем говорить и будем писать, что в Украине должен быть мир. Берегите себя, дорогие украинцы, мы вас любим", - сказал хорват в своем видеообращении.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 12:50
Спасибо, Дарио. Хоть я тебя и презирал всей душой (как и Зеленского), но война всё расставляет по местам.
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