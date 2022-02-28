Мораес в их числе. Легионеры Шахтера и Динамо уже в Румынии

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" покинули Украину в связи с военными действиями, прибыв в Румынии. Журналист Эммануэль Рошу сообщил об этом, прикрепив фотографии.

Всего среди прибивших 42 человека - легионеры вместе с семьями. Встречал их президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну. Отметим, что среди делегации - Жуниор Мораес, имеющий украинский паспорт.

Напомним, что во время военного положения мужчины возрастом от 18-ти до 60-ти лет не могут покидать страну.