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Мораес в их числе. Легионеры Шахтера и Динамо уже в Румынии

Премьер-лига
(1 голосов)

Семьи также с ними

Мораес в их числе. Легионеры Шахтера и Динамо уже в Румынии

Фото: Emanuel Roşu

UA-Футбол
Новина українською

Легионеры "Шахтера" и "Динамо" покинули Украину в связи с военными действиями, прибыв в Румынии. Журналист Эммануэль Рошу сообщил об этом, прикрепив фотографии.

Всего среди прибивших 42 человека - легионеры вместе с семьями. Встречал их президент Федерации футбола Румынии Разван Бурляну. Отметим, что среди делегации - Жуниор Мораес, имеющий украинский паспорт.

Напомним, что во время военного положения мужчины возрастом от 18-ти до 60-ти лет не могут покидать страну.

Ранее сообщалось, что Роберто де Дзерби еще не покинул Украину. Он ожидает пока все легионеры "горняков" смогут пересечь границу.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 12:44
Ладно, есть и без Мораэса кому воевать. В Киеве самые большие очереди, помимо аптек и магазинов это очереди в военкоматы и в больницах, на сдачу крови. В тер.оборону уже не берут, а кровь могут сдать только обладатели уникальных групп и резусов
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