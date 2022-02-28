Де Дзерби вместе с тренерским штабом покинул Украину

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби покинул Украину.

По данным SkySports, Де Дзерби сумел пересечь границу и в настоящее время находится в Румынии, куда прибыл ночью. Вместе с ним семь других членов его штаба.

Теперь, когда они находятся в безопасной зоне, они могут организовать свое возвращение в Италию.