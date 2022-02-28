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Де Дзерби вместе с тренерским штабом покинул Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Скоро будет в Италии

Де Дзерби вместе с тренерским штабом покинул Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби покинул Украину.

По данным SkySports, Де Дзерби сумел пересечь границу и в настоящее время находится в Румынии, куда прибыл ночью. Вместе с ним семь других членов его штаба.

Теперь, когда они находятся в безопасной зоне, они могут организовать свое возвращение в Италию.

Читайте такжеДе Дзерби: Посольство Италии убеждало нас уехать, но я не мог отвернуться от Шахтера

Отметим, ранее мы сообщали, что в Румынии ночью прибыли легионеры "Шахтера" и "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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