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Де Дзерби вместе с тренерским штабом покинул Украину
Скоро будет в Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби покинул Украину.
По данным SkySports, Де Дзерби сумел пересечь границу и в настоящее время находится в Румынии, куда прибыл ночью. Вместе с ним семь других членов его штаба.
Теперь, когда они находятся в безопасной зоне, они могут организовать свое возвращение в Италию.
Отметим, ранее мы сообщали, что в Румынии ночью прибыли
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