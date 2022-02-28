Луческу: Не говорите, что я вернулся к нормальной жизни. Головой и сердцем я в Киеве

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, недавно уехавший из воюющего Киева, рассказал итальянским СМИ, как ему это удалось.

"Моя жена Нелли и моя семья, увидев кадры по телевизору, несколько дней умоляли меня вернуться. Я сделал это неохотно, после разговора с президентом "Динамо" и игроками. Я нахожусь с ними в постоянном контакте, мне нужно найти способ увезти их из Киева, особенно футболистов с семьями и детьми. Они больше не могут там оставаться.

Со сборов мы вернулись в субботу, тренировались до четверга. В таких ситуациях самым трудным для контроля чувством является страх. У меня никогда такого не было. На базе "Динамо" не было телевидения. Украинское телевидение не хочет тревожить население и не транслирует кадры войны. Информация пришла ко мне от моих близких в Румынии и от многих моих друзей по всему миру, даже из Брешии. Так что я решился, но неохотно. Но мы должны были сделать это, предотвратив риски.

Мы ехали ночью, первые 100 километров скорость не превышала 20 километров в час. Целью было добраться до границы с Молдовой, где мы обнаружили очередь в 5 километров. Мы провели в машине почти сутки, чтобы преодолеть 500 километров, но это был единственный способ избежать рисков".

Отдельно Луческу отметил, что верит в дальнейшее сопротивление украинского народа и очень переживает за своих игроков, которые остались в Киеве.

"Украинцы горды, привязаны к своему народу. Я могу гарантировать вам, что они будут бороться и сопротивляться еще долго.

Русский народ, я уверен, против войны. Я видел кадры демонстраций в Москве и Санкт-Петербурге. Эти действия в Украине начали лидеры, президент путин, а не народ. Я надеюсь на перемирие и на то, что дипломатия сделает то, что должна. Я не могу дождаться, чтобы вернуться в Киев и возобновить работу с "Динамо".

Но не говорите, что я вернулся к обычной жизни, это глубокое заблуждение. Головой и сердцем я в Киеве, я со своими игроками и с теми, кто там остался. Я знаю, что игроки "Шахтера" и Роберто Де Дзерби пытались выехать из Украины поездом через Польшу, но безуспешно. Мне повезло больше, но я с ними. И с теми, кто остался в Киеве".

Напомним, Луческу выбрался из Киева рано утром 26 февраля - примерно через сутки после падения на столицу Украину первых российских бомб и ракет.