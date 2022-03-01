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Буяльский: Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны

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Буяльский: Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Один из лидеров "Динамо" Виталий Буяльский высказался о последних событиях в Украине. Сообщение было оставлено в социальных сетях его жены.

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"Я - Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке, и что в Винницкой области, всегда был патриотом своей страны! То, что происходит сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!

Я горжусь нашей армией за то что защищают нас от свирепого врага России и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!

П.С: Путин иди на х*й!!!", - написал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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