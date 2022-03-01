Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буяльский: Происходящее сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны
Также игрок киевлян коротко обратился к президенту рф
Фото: ФК Динамо Киев
Один из лидеров "Динамо" Виталий Буяльский высказался о последних событиях в Украине. Сообщение было оставлено в социальных сетях его жены.
"Я - Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке, и что в Винницкой области, всегда был патриотом своей страны! То, что происходит сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!
Я горжусь нашей армией за то что защищают нас от свирепого врага России и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!
П.С: Путин иди на х*й!!!", - написал Буяльский.
Популярное сейчас
- Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян
- "Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского
- СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо
- СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо переместились с киевского бункера на вокзал. Далее – Черновцы и в Румынию
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО