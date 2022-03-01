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Чеферин, Мораес и УАФ. Зимний новичок Шахтера рассказал, кто помог легионерам пересечь границу

Премьер-лига
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Легионеры покинули Украину

Чеферин, Мораес и УАФ. Зимний новичок Шахтера рассказал, кто помог легионерам пересечь границу

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Полузащитник "Шахтера" Давид Нерес высказался о своей эвакуации из Украины.

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"В последние несколько дней мы пережили большое напряжение в Украине и моменты, через которые мы не хотели проходить. Моменты, которые мы не представляли, что когда-нибудь переживем.

Нам удалось вернуться домой после двух с половиной дней отчаянию благодаря президенту УЕФА Александру Чеферину, который обеспечил благополучный весь наш переезд в город Черновцы, бразильцу Жуниору Мораесу, который на всех встречах, которые мы провели в "Опере" нам во всем нам помогал отель, и Федерации футбола Украины, которая благополучно провела нас по самым безопасным дорогам.

Слава Богу, мы в безопасности с нашей семьей, и когда все пройдет, мы решим нашу ситуацию, которая сегодня не имеет значения перед лицом войны, свидетелями которой мы были там", - написал Нерес.

Напомним, что бразилец только зимой подписал контракт с дончанами, не успев пока сыграть ни одного официального матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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