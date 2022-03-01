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Киевляне, будьте осторожны. Россия анонсирует ракетный удар по Киеву
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency
Министерство так называемой обороны так называемой российской федерации открыто анонсирует ракетный удар по Киеву. Оккупант добавляет, что удар будет "высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций в Киеве", но верить коварным фашистам не стоит. Удар, с большой долей вероятности, может быть бесприцельный по всем гражданским объектам.
Такую "тактику" эрефия уже применяла во время штурма Харькова.
Также в пользу того, что удар будет по гражданским объектам, свидетельствует тот факт, что фактически объекты, которые в своих заявлениях указывает министерство обороны России как цель, уже практически разрушены.
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