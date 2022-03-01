Киевляне, будьте осторожны. Россия анонсирует ракетный удар по Киеву

Министерство так называемой обороны так называемой российской федерации открыто анонсирует ракетный удар по Киеву. Оккупант добавляет, что удар будет "высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций в Киеве", но верить коварным фашистам не стоит. Удар, с большой долей вероятности, может быть бесприцельный по всем гражданским объектам.

Такую "тактику" эрефия уже применяла во время штурма Харькова.

Также в пользу того, что удар будет по гражданским объектам, свидетельствует тот факт, что фактически объекты, которые в своих заявлениях указывает министерство обороны России как цель, уже практически разрушены.