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Оккупант ударил по телевышке Киева. Временно может не работать ТВ сигнал
Не паникуйте
Оккупант ракетой ударил по телевышке в Бородянке. Может не работать ТВ сигнал, но вскоре вещание должно восстановиться благодаря резервным ресурсам.
Если вы потеряли трансляцию телемарафона о войне, есть трансляция YouTub >>>
Цель оккупанта – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику о том, что страна сдалась. Так пытаются снизить сопротивление среди гражданского населения.
Не верьте фейкам и не паникуйте – никакие условия, навязанные российскими оккупантами, приняты не будут. А оружие никто не сложит.
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