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Оккупант ударил по телевышке Киева. Временно может не работать ТВ сигнал

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не паникуйте

Оккупант ударил по телевышке Киева. Временно может не работать ТВ сигнал

UA-Футбол
Новина українською

Оккупант ракетой ударил по телевышке в Бородянке. Может не работать ТВ сигнал, но вскоре вещание должно восстановиться благодаря резервным ресурсам.

Если вы потеряли трансляцию телемарафона о войне, есть трансляция YouTub >>>

Цель оккупанта – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику о том, что страна сдалась. Так пытаются снизить сопротивление среди гражданского населения.

Не верьте фейкам и не паникуйте – никакие условия, навязанные российскими оккупантами, приняты не будут. А оружие никто не сложит.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
01.03.2022 в 19:00
Все норм - відновили!
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megrivan (Курячі Лози)
01.03.2022 в 18:40
Не принимаются эфирные сигналы. Передайте знакомым, у кого эфирное ТВ: свинособаки могут развернуть временные телевышки и начать вещание на этих эфирных каналах - с целью посеять панику и распространять дезинформацию, мол, Зеленский удрал, хватит воевать, братайтесь, братья-славяне. Кабельные сети защищены, а в селах и поселках, где нет интернета, люди могут поверить. Предепреждайте друзей и знакомых!
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