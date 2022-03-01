Оккупант ударил по телевышке Киева. Временно может не работать ТВ сигнал

Оккупант ракетой ударил по телевышке в Бородянке. Может не работать ТВ сигнал, но вскоре вещание должно восстановиться благодаря резервным ресурсам.

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Цель оккупанта – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику о том, что страна сдалась. Так пытаются снизить сопротивление среди гражданского населения.

Не верьте фейкам и не паникуйте – никакие условия, навязанные российскими оккупантами, приняты не будут. А оружие никто не сложит.