Виктор Корниенко помогает волонтерам и Украинской Армии

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Корниенко опубликовал на своей странице в Instagram фото, свидетельствующее о его волонтерской деятельности.

"Нахожусь в Украине, помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских пид****ов. Слава Украине!", написал Корниенко.

Напомним, ранее значительные финансовые пожертвования ВСУ сделали Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес, Роман Зозуля собрал с другими футболистами сумму в 200 тысяч евро. Украинцы-легионеры активно освещают войну на Родине, работая на информационном фронте.