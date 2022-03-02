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Виктор Корниенко помогает волонтерам и Украинской Армии
Все стали на защиту Украины
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Корниенко опубликовал на своей странице в Instagram фото, свидетельствующее о его волонтерской деятельности.
"Нахожусь в Украине, помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских пид****ов. Слава Украине!", написал Корниенко.
Напомним, ранее значительные финансовые пожертвования ВСУ сделали Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес, Роман Зозуля собрал с другими футболистами сумму в 200 тысяч евро. Украинцы-легионеры активно освещают войну на Родине, работая на информационном фронте.
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