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Виктор Корниенко помогает волонтерам и Украинской Армии

Премьер-лига
(1 голосов)

Все стали на защиту Украины

Виктор Корниенко помогает волонтерам и Украинской Армии

Новина українською

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Корниенко опубликовал на своей странице в Instagram фото, свидетельствующее о его волонтерской деятельности.

"Нахожусь в Украине, помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских пид****ов. Слава Украине!", написал Корниенко.

Напомним, ранее значительные финансовые пожертвования ВСУ сделали Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес, Роман Зозуля собрал с другими футболистами сумму в 200 тысяч евро. Украинцы-легионеры активно освещают войну на Родине, работая на информационном фронте.

Виктор Корниенко помогает волонтерам и Украинской Армии - изображение 1
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В статье: война с Россией Виктор Корниенко
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