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"Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире
А где же призывы к русским поднять задницу?
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записал видеосюжет о своем пребывании в бункере и текущих условиях своей жизни. Милевский, который недавно закончил активную карьеру, но до сих пор продолжает футбольную деятельность, заметил, что играл и в россии, и в Беларуси, и в Украине. И сказал, что хочет мира.
"Надеюсь, что все решится м люди договорятся между собой", - сказал Артем Милевский.
Напомним, что семь дней назад Россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, опустившись до тактики тяжелого обстрела гражданских объектов и жилых кварталов.
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