"Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире

записал видеосюжет о своем пребывании в бункере и текущих условиях своей жизни. Милевский, который недавно закончил активную карьеру, но до сих пор продолжает футбольную деятельность, заметил, что играл и в россии, и в Беларуси, и в Украине. И сказал, что хочет мира.

"Надеюсь, что все решится м люди договорятся между собой", - сказал Артем Милевский.

Напомним, что семь дней назад Россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, опустившись до тактики тяжелого обстрела гражданских объектов и жилых кварталов.