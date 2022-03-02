УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

А где же призывы к русским поднять задницу?

"Это уже затянулось". Артём Милевский из бункера призвал людей договориться о мире

instagram.com/timi1010

UA-Футбол
Новина українською

записал видеосюжет о своем пребывании в бункере и текущих условиях своей жизни. Милевский, который недавно закончил активную карьеру, но до сих пор продолжает футбольную деятельность, заметил, что играл и в россии, и в Беларуси, и в Украине. И сказал, что хочет мира.

"Надеюсь, что все решится м люди договорятся между собой", - сказал Артем Милевский.

Напомним, что семь дней назад Россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, опустившись до тактики тяжелого обстрела гражданских объектов и жилых кварталов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...