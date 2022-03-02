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ООН требует от России вывести войска из Украины
А еще их нужно изолировать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На заседании Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию с требованиями о выводе российских войск с территории Украины. "За" проголосовали 141 страна. Против – пять стран (Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея).
35 стран воздержались. Среди них – Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЮАР, - сообщает УНИАН. Напомним, что Украина требует от ООН исключить Россию из Совета безопасности ООН как страну-агрессора и страну-террориста.
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