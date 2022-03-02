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ООН требует от России вывести войска из Украины

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А еще их нужно изолировать

ООН требует от России вывести войска из Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На заседании Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию с требованиями о выводе российских войск с территории Украины. "За" проголосовали 141 страна. Против – пять стран (Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея).

35 стран воздержались. Среди них – Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЮАР, - сообщает УНИАН. Напомним, что Украина требует от ООН исключить Россию из Совета безопасности ООН как страну-агрессора и страну-террориста.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
02.03.2022 в 21:17
Они наверное еще обеспокоены
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0
0
ZeeZoo (Кривой Рог)
02.03.2022 в 20:29
100%, это самый действенный метод
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 20:01
Мир спасёт только спецоперация против путина, как против Бенладена или Хуссейна. Остальные крысы сами поразбегаются.
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+3
-1

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