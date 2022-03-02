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ВСУ: Пленных российских артиллеристов больше не будет. Будут забивать как свиней

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Нет пощады извергам

ВСУ: Пленных российских артиллеристов больше не будет. Будут забивать как свиней

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование сил специальных операций ВС Украины на своей странице в фейсбук обратилось к артиллеристам страны-оккупанта россии. Напомним, что уже третий день враг коварно издалека тяжелой артиллерией обстреливает мирные украинские города.

"Братство ССО Украины передает поздравления российским артиллеристам!

Мы приветствуем вас: после того, как вы накрыли наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей мишенью номер один.

Объясним вам, Ваньки: вы, кажется, далеко и стреляете по мишеням, которые не видите. Вы не видите маленьких детей, стариков, домов, садиков, школ и больниц – все это только цели для вас. Мы приземлились, полетели, попались – жесть, да ребята?

А теперь смотрите, черви: вы не видите своих целей, и, кажется, вам легче. Но поверьте: вам отбросы легче никогда не будет. Информация о вас уже есть. А если больше никого нет, то это дело нескольких минут.

Теперь пленных российских артиллеристов больше не будет. Ни милосердие, ни "пожалуйста, не убивай, я сдаюсь" не пройдет.

Каждого, неважно: командира, водителя, зарядчика, будут забить как свиней. Обращайтесь к своим штанам, мы уже пришли за вами.

Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро умрешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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CrabStuntRiding (Киев)
02.03.2022 в 21:21
Они завтра будут визжать и кричать шо оно водитель, вёз кашу и вообще ехал в конце колоны и не знал куда. ВСЕХ НАХ В ЗЕМЛЮ ЗАКАТЬ!!!
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+4
0
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
02.03.2022 в 20:44
На футбумі ця новина чітко.
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.03.2022 в 20:39
Виправте негайно «братерство Радянського Союзу»!!! ССО це Сили спеціальних операцій. Включайте мізки!!!!!!!
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 20:26
Повністю підтримую, сам би різав.
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+7
0

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