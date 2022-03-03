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Президент Ингульца - про оборону Петрово: Подниму нах*й всех

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Поворознюк из тех, кто не бежит перед оккупантом

Президент Ингульца - про оборону Петрово: Подниму нах*й всех

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк взял на себя оборону пгт. Петрово, в котором базируется его клуб.

"Какая жизнь у меня? Ну, какая жизнь? Готовимся, 50 километров от нас танки, бл*, какая жизнь? Ждем, дать бой, чтобы легче было немного Киеву. Готовимся.

Скажу так, что все подъезды в Петрово, в том числе мосты и дороги – заминированы. Сюда танки не зайдут, а если и зайдут, то единицы. Если единицы зайдут, то коктейлей хватит на всех", - заявил бизнесмен.

Футболистов мобилизовать он пока не хочет, но не исключает, что дойдет и до этого.

"Футболисты должны играть в футбол, поэтому на этот момент команда всем - сидеть по домам, а если будет очень тяжело, то пойдут и футболисты. Подниму нах*й всех! Пока справляемся, хватает вооружать тех, кто есть. Все будет хорошо!"

Ранее Поворознюк нецензурно, зато искренне похвалил президента Зеленского за его стойкость в борьбе с агрессором.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
03.03.2022 в 23:24
Не знаю за все Петрово, но если тому дядьке кто огород потопчет, или, упаси Боже, поле поцарапает - ой лышенько ж будет…)))
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Alex_ForzaMilan (Київ)
03.03.2022 в 23:07
Молодець дядько!
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