Президент Ингульца - про оборону Петрово: Подниму нах*й всех

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк взял на себя оборону пгт. Петрово, в котором базируется его клуб.

"Какая жизнь у меня? Ну, какая жизнь? Готовимся, 50 километров от нас танки, бл*, какая жизнь? Ждем, дать бой, чтобы легче было немного Киеву. Готовимся. Скажу так, что все подъезды в Петрово, в том числе мосты и дороги – заминированы. Сюда танки не зайдут, а если и зайдут, то единицы. Если единицы зайдут, то коктейлей хватит на всех", - заявил бизнесмен.

Футболистов мобилизовать он пока не хочет, но не исключает, что дойдет и до этого.

"Футболисты должны играть в футбол, поэтому на этот момент команда всем - сидеть по домам, а если будет очень тяжело, то пойдут и футболисты. Подниму нах*й всех! Пока справляемся, хватает вооружать тех, кто есть. Все будет хорошо!"

Ранее Поворознюк нецензурно, зато искренне похвалил президента Зеленского за его стойкость в борьбе с агрессором.