"Если вы считаете что Путин прав, значит и Гитлер был прав". Легионер Колоса - о нападении рф

Белорусский защитник "Колоса" Николай Золотов сделал публикацию в социальных сетях, касательно последних событий в Украине.

"Друзья, товарищи и просто люди которые это увидят. Я сейчас нахожусь в Украине, вместе со своей семьей. Мы никуда не уехали и находимся недалеко от Киева. Мы не хотим уезжать и не собираемся этого делать. Я вас прошу, не верьте тому, что вам показывают по телевизору или в пророссийских социальных сетях, и не надо думать что украинские источники информации вас пытаются обмануть. На видео Харьков.

Здесь на территории Украины идёт война. Война, не с националистами и бандеровцами. Идёт защита, защита своей земли, своих людей, своей нации. Мы живем в Украине год, и за этот год мы ни разу не столкнулись с какой-то агрессией из-за того, что говорим на русском языке. Поддержите Украину и украинский народ. Идёт геноцид. Не надо быть гением чтобы понимать, что Путин своими приказами отправляет мальчиков умирать за свои амбиции, за свои больные фантазии.

Да мы тут. Живем в необычных для нас условиях. Но это ничто по сравнению с тем что испытывают люди в Харькове, Киеве, Чернигове, Мариуполе, Бердянске, Волновахе и других мест где идут ожесточенные бои. Если вы считаете что Путин прав, значит и Гитлер был прав. Сколько людей уже погибло?

Да я, моя семья, и люди, которые находятся тут со мной, мы помогаем чем можем, деньгами, физической силой, сдаём кровь. Я верю в силу людей, я верю в Украину. Уверен в силе бойцов, которые стоят на страже своей родины. Все будет хорошо!

Жыве Беларусь! Слава Украине!", - написал Золотов.