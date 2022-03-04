Бразильцы Металлиста-1925, Ворсклы и Ингульца благополучно добрались на родину

"Металлист-1925" в своем инстаграме сообщил об успешной эвакуации из Украины своих бразильцев Дерека, Фабиньо и Марлисона.

Вместе с ними сражающуюся с российскими оккупантами страну покинули Лукас Рангел из "Ворсклы" и Жоао Вильям из "Ингульца".

Вся группа из пяти исполнителей уже пребывает на родине в полной безопасности. Ранее СМИ писали, что из Киева удалось выбраться бразильцам "Шахтера", Мирче Луческу, Карлосу Де Пене и Томашу Кендзере.