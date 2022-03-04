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Бразильцы Металлиста-1925, Ворсклы и Ингульца благополучно добрались на родину

Премьер-лига
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Ну хоть кто-то радуется в эти дни

Бразильцы Металлиста-1925, Ворсклы и Ингульца благополучно добрались на родину

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Металлист-1925" в своем инстаграме сообщил об успешной эвакуации из Украины своих бразильцев Дерека, Фабиньо и Марлисона.

Вместе с ними сражающуюся с российскими оккупантами страну покинули Лукас Рангел из "Ворсклы" и Жоао Вильям из "Ингульца".

Вся группа из пяти исполнителей уже пребывает на родине в полной безопасности. Ранее СМИ писали, что из Киева удалось выбраться бразильцам "Шахтера", Мирче Луческу, Карлосу Де Пене и Томашу Кендзере.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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