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Де Дзерби провел первые переговоры с Бешикташем - СМИ

Премьер-лига
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Тренер "Шахтера" подыскивает новую работу

Де Дзерби провел первые переговоры с Бешикташем - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби провел переговоры со спортивным директором "Бешикташа" Джейхуном Казанджи, сообщает Fotospor.

Итальянский специалист эвакуировался из Украины на третий день после начала вторжения в страну российских войск.

Источник пишет, что на встрече Де Дзерби проинформировал турок, что у него действующий контракт с "Шахтером" до 2023 года, и потому многое в этой ситуации будет зависеть от клуба и ФИФА - какое она примет решение по игрокам и тренерам из воюющей Украины.

"Бешикташ" под руководством Ондера Каравели сейчас идет лишь 6-м в Суперлиге, поэтому желание боссов найти более статусного спеца понятно.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fotospor

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