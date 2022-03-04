Де Дзерби провел первые переговоры с Бешикташем - СМИ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби провел переговоры со спортивным директором "Бешикташа" Джейхуном Казанджи, сообщает Fotospor.

Итальянский специалист эвакуировался из Украины на третий день после начала вторжения в страну российских войск.

Источник пишет, что на встрече Де Дзерби проинформировал турок, что у него действующий контракт с "Шахтером" до 2023 года, и потому многое в этой ситуации будет зависеть от клуба и ФИФА - какое она примет решение по игрокам и тренерам из воюющей Украины.

"Бешикташ" под руководством Ондера Каравели сейчас идет лишь 6-м в Суперлиге, поэтому желание боссов найти более статусного спеца понятно.