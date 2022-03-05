УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор по футболу Шахтера рассказал о текущей ситуации в клубе

Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о текущем положении дел в клубе. Напомним, что "Шахтер" из-за войны в Украине покинули легионеры, уехал также тренер Де Дзерби. В СМИ появлялась информация, что итальянский наставник будет искать новые варианты работы.

"Президент УЕФА Чеферин заявил, что ни один иностранец не поедет бесплатно. ФИФА и УЕФА в скором времени откроют специальное трансферное окно для всех выступающих в Украине иностранцев.

А с тренерским штабом Де Дзерби еще будет разговор", – сказал Срна.

Также хорват рассказал о том, как именно иностранцы покинули Украину.

"Сначала посольство Португалии всех своих забрало. Затем Израиль забрал Соломона, Тете уехал сам. Другие ждали решения своих посольств. Не знаю, как мне пришло в голову набрать Чеферина. Попросил помощи у президента УЕФА.

Де Дзерби держал контроль в команде, говорил, чтобы не паниковали.

И Чеферин пообещал, что он всех увезет. Он подключил к помощи Андрея Павелко. Потом я узнал, что Чеферин организовал поезд, бразильцев вывезли в Молдову. Итальянцы во главе с Де Дзерби отправились во Львов, а затем увезли их за пределы Украины", - сказал хорват.

Некоторыми легионерами "Шахтера" активно интересуются другие клубы. В частности, на карандаш попали Педриньо и Давид Нерес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
05.03.2022 в 23:15
Скорее всего мы сейчас видим будущего главного тренера. В этой ситуации самое лучшее решение.
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.03.2022 в 22:57
Ну логично, надеюсь Ахметов вырученное на армию потратит
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...