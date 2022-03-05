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Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно
Директор по футболу Шахтера рассказал о текущей ситуации в клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал о текущем положении дел в клубе. Напомним, что "Шахтер" из-за войны в Украине покинули легионеры, уехал также тренер Де Дзерби. В СМИ появлялась информация, что итальянский наставник будет искать новые варианты работы.
"Президент УЕФА Чеферин заявил, что ни один иностранец не поедет бесплатно. ФИФА и УЕФА в скором времени откроют специальное трансферное окно для всех выступающих в Украине иностранцев.
А с тренерским штабом Де Дзерби еще будет разговор", – сказал Срна.
Также хорват рассказал о том, как именно иностранцы покинули Украину.
"Сначала посольство Португалии всех своих забрало. Затем Израиль забрал Соломона, Тете уехал сам. Другие ждали решения своих посольств. Не знаю, как мне пришло в голову набрать Чеферина. Попросил помощи у президента УЕФА.
Де Дзерби держал контроль в команде, говорил, чтобы не паниковали.
И Чеферин пообещал, что он всех увезет. Он подключил к помощи Андрея Павелко. Потом я узнал, что Чеферин организовал поезд, бразильцев вывезли в Молдову. Итальянцы во главе с Де Дзерби отправились во Львов, а затем увезли их за пределы Украины", - сказал хорват.
Некоторыми легионерами "Шахтера" активно интересуются другие клубы. В частности, на карандаш попали Педриньо и Давид Нерес.
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