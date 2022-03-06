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Срна: Де Дзерби предан Шахтеру. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб
Сейчас тренерский штаб горняков занимается гуманитарными акциями за Украину
shakhtar.com
Директор по футболу "
- Сейчас тренерский штаб занимается гуманитарными акциями за Украину, помогают украинским футболистам, помогают выехать на нормальное место. Им сегодня не до другого клуба.
- Де Дзерби не собирается уходить из "Шахтера"?
- По-моему, нет. Но он свободно может вести переговоры. Поверьте мне, он предан "Шахтеру" на сегодняшний день. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб, — подтвердил Срна.
Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Де Дзерби
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