Срна: Де Дзерби предан Шахтеру. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна рассказал, стоит ли в ближайшее время ожидать ухода Роберто Де Дзерби из донецкого клуба из-за войны.

- Сейчас тренерский штаб занимается гуманитарными акциями за Украину, помогают украинским футболистам, помогают выехать на нормальное место. Им сегодня не до другого клуба.

- Де Дзерби не собирается уходить из "Шахтера"?

- По-моему, нет. Но он свободно может вести переговоры. Поверьте мне, он предан "Шахтеру" на сегодняшний день. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб, — подтвердил Срна.