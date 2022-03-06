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Срна: Де Дзерби предан Шахтеру. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас тренерский штаб горняков занимается гуманитарными акциями за Украину

Срна: Де Дзерби предан Шахтеру. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб

shakhtar.com

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал, стоит ли в ближайшее время ожидать ухода Роберто Де Дзерби из донецкого клуба из-за войны.

- Сейчас тренерский штаб занимается гуманитарными акциями за Украину, помогают украинским футболистам, помогают выехать на нормальное место. Им сегодня не до другого клуба.

- Де Дзерби не собирается уходить из "Шахтера"?

- По-моему, нет. Но он свободно может вести переговоры. Поверьте мне, он предан "Шахтеру" на сегодняшний день. Его сердце не позволит ему сразу взять другой клуб, — подтвердил Срна.

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Де Дзерби провел первые переговоры с "Бешикташом".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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