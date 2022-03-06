Минус первый легионер. Ворсклу покинул хорватский вингер

Состав полтавской "Ворсклы" покинул вингер Иван Пешич. Об этом передает официальная пресс-служба "зелено-белых".

"Иван Пешич продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за профессиональное отношение к делу, Иван", - сказано в заявлении.

Где конкретно Пешич продолжить карьеру не сказано. В "Ворскле" он выступал с лета 2020-го, будучи однажды отправлен в аренду. На его счету 27 матчей, два гола и одна голевая передача.