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Минус первый легионер. Ворсклу покинул хорватский вингер

Премьер-лига
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Нельзя сказать, что он считался основным

Минус первый легионер. Ворсклу покинул хорватский вингер

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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Состав полтавской "Ворсклы" покинул вингер Иван Пешич. Об этом передает официальная пресс-служба "зелено-белых".

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"Иван Пешич продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за профессиональное отношение к делу, Иван", - сказано в заявлении.

Где конкретно Пешич продолжить карьеру не сказано. В "Ворскле" он выступал с лета 2020-го, будучи однажды отправлен в аренду. На его счету 27 матчей, два гола и одна голевая передача.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Пешич
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