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Минус первый легионер. Ворсклу покинул хорватский вингер
Нельзя сказать, что он считался основным
Фото: СК Днепр-1
Состав полтавской "Ворсклы" покинул вингер Иван Пешич. Об этом передает официальная пресс-служба "зелено-белых".
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"Иван Пешич продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим за профессиональное отношение к делу, Иван", - сказано в заявлении.
Где конкретно Пешич продолжить карьеру не сказано. В "Ворскле" он выступал с лета 2020-го, будучи однажды отправлен в аренду. На его счету 27 матчей, два гола и одна голевая передача.
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