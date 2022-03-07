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"Даже родную Винницу бомбят". Цыганков призывает НАТО закрыть небо над Украиной

Премьер-лига
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Оккупанты нанесли 8 ударов по аэропорту в Виннице

"Даже родную Винницу бомбят". Цыганков призывает НАТО закрыть небо над Украиной

Фото: Telegram

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков отреагировал на бомбардировку Винницы и призвал НАТО закрыть небо над Украиной. 6 марта российские войска нанесли восемь ракетных ударов по винницкому аэропорту.

Отметим, что Виктор вырос и начинал играть в футбол в Виннице.

"И даже родную Винницу бомбят…

НАТО, закройте небо над Украиной", - написал Цыганков в своем Instagram, прикрепив фото.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков война с Россией
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