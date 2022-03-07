Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть

Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович в интервью британским СМИ высказался о вторжении рф на территорию Украины.

"Украина – мой второй дом: я приехал сюда из Хорватии в 2006 году в возрасте 19 лет, женился на украинке, у меня родилась здесь дочь, и я счастливо жил в Днепре. Я очень люблю эту страну. То, что мы сейчас переживаем, похоже на страшный сон.

В прошлый четверг в два часа ночи наша команда прибыла в гостиницу в Киеве: мы были на сборах и прилетели туда, потому что должны были играть с "Динамо". В 4 утра мы услышали о первых взрывах и были в шоке. Никто не верил, что путин сделает это ночью, когда люди спят.

Большинство из нас уехали на клубном автобусе, поехав на нашу тренировочную базу под Днепром. Часть ребят осталась в Киеве или уехала в другое место в свои семьи, а игрокам-иностранцам удалось покинуть страну. Я поехал в наш лагерь, а потом вернулся в дом. Жена послала мне информацию о взрывах в аэропорту Днепра и на военной базе недалеко от нашего места жительства. Это было безумие.