Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Работают для защиты Украины. Президент Колоса передал ВСУ 9 автомобилей
Достойно уважения
Фото: ФК Колос
Футбольный мир продолжает помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. Реальную помощь нашей стране оказывают не только европейские топ-клубы, но и отечественные команды.
Президент ковалевского "Колоса" Андрей Засуха передал для нужд Вооруженных Сил Украины 9 автомобилей.
"Путин – враг! Я в Ковалевке! Победа будет за нами! Слава Украине!", - сказал Засуха.
Руководство ковалевского клуба, футболисты и персонал находятся в Ковалевке и делают все возможное, чтобы помочь ВСУ и гражданскому населению Украины в борьбе против российских оккупантов.
Ранее клубный автобус был задействован для эвакуации женщин и детей из Киева в более безопасные города нашей страны. Также в Ковалевке был организован штаб для помощи всем нуждающимся.
Популярное сейчас
- Планировали парад в Киеве. Кафиры везли с собой в Украину парадную форму с нацепленными медалями
- ВСУ освободили Чугуев и уничтожили двух российских подполковников
- Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
- Срна: Ни один иностранец не поедет бесплатно. В скором времени будет открыто специальное трансферное окно
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО