Работают для защиты Украины. Президент Колоса передал ВСУ 9 автомобилей

Футбольный мир продолжает помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. Реальную помощь нашей стране оказывают не только европейские топ-клубы, но и отечественные команды.

Президент ковалевского "Колоса" Андрей Засуха передал для нужд Вооруженных Сил Украины 9 автомобилей.

"Путин – враг! Я в Ковалевке! Победа будет за нами! Слава Украине!", - сказал Засуха.

Руководство ковалевского клуба, футболисты и персонал находятся в Ковалевке и делают все возможное, чтобы помочь ВСУ и гражданскому населению Украины в борьбе против российских оккупантов.

Ранее клубный автобус был задействован для эвакуации женщин и детей из Киева в более безопасные города нашей страны. Также в Ковалевке был организован штаб для помощи всем нуждающимся.