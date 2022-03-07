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Бразильский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо
Нападающий может вернуться на родину
Фото: ФК Шахтер Донецк
23-летний бразильский нападающий "Шахтера" Фернандо может вернуться на родину.
Как сообщает журналист Хорхе Никола, в переходе футболиста заинтересован "Палмейрас". Бразильский клуб готов осуществить трансфер форварда до конца года, тогда как "Шахтер" готов отпустить бразильца лишь в аренду на три месяца.
Впрочем, руководство "Палмейраса" рассчитывают, что смогут убедить "горняков" готовностью взять на себя 100% зарплаты Фернандо, вследствие чего "Шахтер" согласится отпустить футболиста в аренду до конца 2022 года.
Ранее сообщалось об интересе к Фернандо со стороны итальянской "Аталанты". Напомним, контракт футболиста с донецким клубом действует до лета 2024 года.
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