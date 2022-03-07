УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий может вернуться на родину

Бразильский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

23-летний бразильский нападающий "Шахтера" Фернандо может вернуться на родину.

Как сообщает журналист Хорхе Никола, в переходе футболиста заинтересован "Палмейрас". Бразильский клуб готов осуществить трансфер форварда до конца года, тогда как "Шахтер" готов отпустить бразильца лишь в аренду на три месяца.

Впрочем, руководство "Палмейраса" рассчитывают, что смогут убедить "горняков" готовностью взять на себя 100% зарплаты Фернандо, вследствие чего "Шахтер" согласится отпустить футболиста в аренду до конца 2022 года.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандо со стороны итальянской "Аталанты". Напомним, контракт футболиста с донецким клубом действует до лета 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Фернандо дос Сантос Педро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Torcedores

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...