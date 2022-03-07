"Будь как Сергеевич - еб*ш москалей". Тренер Десны U-19 вступил в ряды теробороны

Главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб вступил в ряды территориальной обороны Чернигова. Об этом сообщила пресс-служба "северян".

"С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной Город Герой Чернигов! Будь как Сергеевич - еб*ш москалей! Слава Украине!".

В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут, в том числе и селебрити - это и спортсмены, такие как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.