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"Будь как Сергеевич - еб*ш москалей". Тренер Десны U-19 вступил в ряды теробороны
Александр Зуб готов защищать Чернигов
Фото: ФК Десна
Главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб вступил в ряды территориальной обороны Чернигова. Об этом сообщила пресс-служба "северян".
"С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной Город Герой Чернигов! Будь как Сергеевич - еб*ш москалей! Слава Украине!".
В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут, в том числе и селебрити - это и спортсмены, такие как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.
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