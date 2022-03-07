Президент Лиона просит УЕФА открыть трансферное окно для Украины

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола обратился в УЕФА с просьбой открыть специальное трансферное окно для украинских клубов.

Руководитель французского клуба считает, что легионерам, выступающим в Украине, нужно дать возможность продолжить карьеру, несмотря на войну, которую развязала россия, информирует Voetbalprimeur.

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Ранее "Лион" пожертвовал 50 тысяч евро международной организации ЮНИСЕФ в качестве помощи пострадавшим от войны украинцам. Недавно о трансферном окне упоминал и директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна.