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Павелко: Мы обязательно победим темную силу русского фашизма

Премьер-лига
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Президент УАФ призвал коллег помочь закрыть небо над Украиной

Павелко: Мы обязательно победим темную силу русского фашизма

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко призвал закрыть небо над Украиной. Он еще раз напомнил, что это спасет жизни мирного населения, которое страдает от российской агрессии.

"Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и всего мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украины. Но чтобы спасти жизнь тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно быстрее закрыть небо над нашей страной. Призываю вас обратиться с этой просьбой к власти и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, оказывающим влияние на такое решение.

От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких детей в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбежками российских оккупационных войск и мечтают только об одном: чтобы этот "страшный сон" закончился.

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Наши воины храбро защищают беззащитных мирных людей ценой своей жизни. Наше государство сейчас едино как никогда, объединенное вокруг президента Владимира Зеленского и веры в победу над злом.

Мы все вместе сдерживаем нашествие русского фашизма, которое убивает и разрушает все на своем пути. Мы сдерживаем их продвижение к границам Европы и всему цивилизованному миру. Поэтому закрытие неба над Украиной – это безопасность всего мира. Вместе мы обязательно победим темную силу русского фашизма. Слава Героям! Слава Украине!", — написал Павелко в Facebook.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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