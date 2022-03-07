Павелко: Мы обязательно победим темную силу русского фашизма

Президент УАФ Андрей Павелко призвал закрыть небо над Украиной. Он еще раз напомнил, что это спасет жизни мирного населения, которое страдает от российской агрессии.

"Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и всего мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украины. Но чтобы спасти жизнь тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно быстрее закрыть небо над нашей страной. Призываю вас обратиться с этой просьбой к власти и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, оказывающим влияние на такое решение.

От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких детей в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбежками российских оккупационных войск и мечтают только об одном: чтобы этот "страшный сон" закончился.