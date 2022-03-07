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Томаш Кендзера будет тренироваться с польским Лехом
Защитник "Динамо" покинул Украину после нападения рф
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который находится в Познани, в ближайшее время должен приступить к тренировкам с "Лехом". Об этом сообщает Gol24.pl.
Не исключено, что 27-летний поляк перейдет в свой бывший клуб на правах аренды. Томаш выступал за польскую команду в период 2012-2017 годов. Вчера, 6 марта, Кендзера посетил матч "Леха" против "Ракува" (0:1), во время которого состоялась акция в поддержку Украины.
В текущем сезоне Томаш сыграл 22 матча за киевское"Динамо" во всех турнирх и отличился одним забитым мячом.
УКРАЇНO, МИ З ВАМИ!— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 6, 2022
Trwa 1️⃣1️⃣ dzień bohaterskiego oporu, który Ukraińcy stawiają rosyjskiemu najeźdźcy.
W 11. minucie #LPORCZ gra została przerwana, aby uczcić naszych sąsiadów, walczących o swoją ojczyznę.#SolidarnizUkrainą ???????? pic.twitter.com/TDqbu4EEkB
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