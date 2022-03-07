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Томаш Кендзера будет тренироваться с польским Лехом

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" покинул Украину после нападения рф

Томаш Кендзера будет тренироваться с польским Лехом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который находится в Познани, в ближайшее время должен приступить к тренировкам с "Лехом". Об этом сообщает Gol24.pl.

Не исключено, что 27-летний поляк перейдет в свой бывший клуб на правах аренды. Томаш выступал за польскую команду в период 2012-2017 годов. Вчера, 6 марта, Кендзера посетил матч "Леха" против "Ракува" (0:1), во время которого состоялась акция в поддержку Украины.

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В текущем сезоне Томаш сыграл 22 матча за киевское"Динамо" во всех турнирх и отличился одним забитым мячом.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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Источник:
gol24.pl

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