Козловский: В академии Руха поселили 350 детей и еще 700 беженцев

Президент "Руха" Григорий Козловский не покинул Украину после вторжения оккупационных войск и организовал на базе клуба приют для детей-беженцев.

"У меня сейчас в академии застряли 6 команд, которые были на турнире из Мелитополя, Херсона, Одессы. 6 команд, родители приехали – мы их встретили и приютим", - рассказал бизнесмен в интервью Денисов-Time.

"2008 год рождения. "Динамо" Киев здесь было, 12 команд всего было. Где можно было уехать - родители их забрали. 6 команд осталось полностью, это 150 детей, плюс осталось 200 моих детей.

В общем, 350 детей остались в академии не то что сироты - мне пришлось быть им и мамой, и отцом. Часть мы отправили в Люблин, клуб сам вызвался помочь нам, мы эвакуировали своих. В Польшу, Забже отправили, "Динамо" Киев тоже. Сейчас решаем вопрос, чтобы еще как-нибудь отправить детей в Европу, по клубам, чтобы там они были в более безопасной зоне.

Я собрал тренеров, родителей успокоил. Сказал: не беспокойтесь, будете есть то, что и мы, будете спать там, где и я сплю. Здесь все будет как с родными детьми. Детям очень больно, они глубоко понимают, что у них дома беда. Они за эти 12 дней повзрослели".