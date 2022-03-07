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Козловский: В академии Руха поселили 350 детей и еще 700 беженцев

Премьер-лига
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Президент "Руха" - о благотворительной работе в военное время

Козловский: В академии Руха поселили 350 детей и еще 700 беженцев

Фото: ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский не покинул Украину после вторжения оккупационных войск и организовал на базе клуба приют для детей-беженцев.

"У меня сейчас в академии застряли 6 команд, которые были на турнире из Мелитополя, Херсона, Одессы. 6 команд, родители приехали – мы их встретили и приютим", - рассказал бизнесмен в интервью Денисов-Time.

"2008 год рождения. "Динамо" Киев здесь было, 12 команд всего было. Где можно было уехать - родители их забрали. 6 команд осталось полностью, это 150 детей, плюс осталось 200 моих детей.

В общем, 350 детей остались в академии не то что сироты - мне пришлось быть им и мамой, и отцом. Часть мы отправили в Люблин, клуб сам вызвался помочь нам, мы эвакуировали своих. В Польшу, Забже отправили, "Динамо" Киев тоже. Сейчас решаем вопрос, чтобы еще как-нибудь отправить детей в Европу, по клубам, чтобы там они были в более безопасной зоне.

Я собрал тренеров, родителей успокоил. Сказал: не беспокойтесь, будете есть то, что и мы, будете спать там, где и я сплю. Здесь все будет как с родными детьми. Детям очень больно, они глубоко понимают, что у них дома беда. Они за эти 12 дней повзрослели".

По словам Козловского, клуб также помогает и тем беженцам, которые не занимаются футболом.

"Мы кроме детей приняли где-то 700 беженцев. Все находящиеся на базе рестораны запустили, последние 4 дня вышли на объем 1000 обедов в сутки.

Мы возим на вокзал, там беда – по 30-35 тысяч человек в день. Детки в шторах, люди из дома бежали, кто как мог. Приносили фотографии, дети по кусочку пиццы делятся – это ужас, беда такая.

Помогаем как можем. Закупились продуктами, у нас запасы были. Пока у нас во Львове таких перебоев нет, стараемся помочь. Не в деньгах дело. Вопрос в том, чтобы было что за эти деньги покупать. В основном Львов сейчас работает на фронт. Мы ежедневно собираем караваны бусов, фур продуктов и отправляем туда".

Ранее еще один президент клуба УПЛ "Ингульца" Александр Поворознюк взялся за оборону родного Петрово от российских оккупантов - бои ведутся сравнительно недалеко от базы клуба.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский война с Россией
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Источник:
Денисов-Time

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