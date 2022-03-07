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Козловский - про Тимощука: Не так страшны московские вши, как украинские гниды
Сложно спорить
Президент "Руха" Григорий Козловский прокомментировал действия украинских спортсменов во время российского вторжения.
"Саша Алиев всегда был нормальным парнем. Но он меня очень удивил, ведь он вырос, в сущности, в России. Меня удивило, что он оказался настоящим патриотом, не на словах, а он взял и показал", - поделился впечатлениями бизнесмен в эфире Денисов Time.
Удивили Усик и Ломаченко тоже. Пусть еще другие патриоты себя покажут. Есть у нас 2 товарища, с Волыни родом, Тимощук тот же. Как говорил Шевченко: "Нам не страшны московские вши, как украинские гниды". Это украинская гнида. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не нужно".
Конечно же, фраза про "украинских гнид" принадлежит не Кобзарю, а Симону Петлюре, но, пожалуй, простим Козловскому незнание литературы - хотя бы за то, что на базе "Руха" он приютил не менее 1000 беженцев.
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