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"П**да мразям!". Десна отреагировала на обстрел стадиона оккупантами

Премьер-лига
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российская армия сильно бомбит Чернигов

"П**да мразям!". Десна отреагировала на обстрел стадиона оккупантами

Фото: wikipedia.org

Новина українською

6 марта, во время бомбежки Чернигова российской армии пострадал футбольный стадион имени Юрия Гагарина, на котором домашние матчи играет "Десна". SMM-менеджеры "северян" не удержались и оставили красноречивый комментарий под постом в одном из футбольных пабликов в Instagram:

"П**да мразям!. Российские военные, идите н***й!".

"П**да мразям!". Десна отреагировала на обстрел стадиона оккупантами - изображение 1
Скриншот: Instagram Брутальний Футбол

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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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