"П**да мразям!". Десна отреагировала на обстрел стадиона оккупантами

6 марта, во время бомбежки Чернигова российской армии пострадал футбольный стадион имени Юрия Гагарина, на котором домашние матчи играет "Десна". SMM-менеджеры "северян" не удержались и оставили красноречивый комментарий под постом в одном из футбольных пабликов в Instagram:

"П**да мразям!. Российские военные, идите н***й!".

Скриншот: Instagram Брутальний Футбол

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