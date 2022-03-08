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"П**да мразям!". Десна отреагировала на обстрел стадиона оккупантами
российская армия сильно бомбит Чернигов
Фото: wikipedia.org
6 марта, во время бомбежки Чернигова российской армии пострадал футбольный стадион имени Юрия Гагарина, на котором домашние матчи играет "Десна". SMM-менеджеры "северян" не удержались и оставили красноречивый комментарий под постом в одном из футбольных пабликов в Instagram:
"П**да мразям!. Российские военные, идите н***й!".
Скриншот: Instagram Брутальний Футбол
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