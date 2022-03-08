Динамо начало реализацию программы по гуманитарной помощи больницам

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что приступило к реализации по гуманитарной помощи украинским больницам.

"Наш клуб начал реализацию гуманитарной программы помощи украинским больницам. ФК "Динамо" осуществляет благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время военных действий", — говорится в заявлении киевлян.

Кроме того, программа предусматривает финансовую помощь детских домов. Клуб отмечает, что людям сейчас не хватает продуктов, воды и медикаментов.