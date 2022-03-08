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Динамо начало реализацию программы по гуманитарной помощи больницам
Также программа предусматривает финансовую помощь детских домов
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что приступило к реализации по гуманитарной помощи украинским больницам.
"Наш клуб начал реализацию гуманитарной программы помощи украинским больницам. ФК "Динамо" осуществляет благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время военных действий", — говорится в заявлении киевлян.
Кроме того, программа предусматривает финансовую помощь детских домов. Клуб отмечает, что людям сейчас не хватает продуктов, воды и медикаментов.
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