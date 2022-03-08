Мораес: Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, как помог бразильским легионерам и их семьям покинуть Украину.

"У меня был вариант уехать одному. Мне позвонил очень влиятельный друг и сказал: "Жуниор, для тебя есть машина, она в наличии, она готова, она тебя заберет и отвезет на границу, чтобы ты уехал". Но я поблагодарил его и сказал, что буду оставаться со всеми, пока все не уедут.

Мои мысли были сосредоточены на том, чтобы вывести оттуда людей. С нами был четырехмесячный ребенок, с нами было трое малышей, у нас было еще четверо детей – от трех до пяти лет – были пожилые люди, мамы футболистов, няня.

Я на самом деле еще не в состоянии усвоить все, что происходит. Это все еще похоже на кошмар. Кажется, что в любой момент я проснусь от этого, потому что я видел многое из того, что строилось, а затем разрушалось.