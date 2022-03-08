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Мораес: Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну

Премьер-лига
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Форвард "Шахтера" не остался в стороне от войны в Украине

Мораес: Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, как помог бразильским легионерам и их семьям покинуть Украину.

"У меня был вариант уехать одному. Мне позвонил очень влиятельный друг и сказал: "Жуниор, для тебя есть машина, она в наличии, она готова, она тебя заберет и отвезет на границу, чтобы ты уехал". Но я поблагодарил его и сказал, что буду оставаться со всеми, пока все не уедут.

Мои мысли были сосредоточены на том, чтобы вывести оттуда людей. С нами был четырехмесячный ребенок, с нами было трое малышей, у нас было еще четверо детей – от трех до пяти лет – были пожилые люди, мамы футболистов, няня.

Я на самом деле еще не в состоянии усвоить все, что происходит. Это все еще похоже на кошмар. Кажется, что в любой момент я проснусь от этого, потому что я видел многое из того, что строилось, а затем разрушалось.

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Я думаю, что жизнь важнее всего. Она важнее профессии, в данном случае мы говорим о футболе или политике, о чем угодно. И на этой войне мы видим много смертей, много безобразных вещей. И когда вы помогаете спасти жизнь, вы чувствуете себя лучше. Это успокаивает меня, потому что, с другой стороны, мы не можем расслабиться, пока не прекратим эту войну… Так что помощь людям принесла мне облегчение, и мое сердце наполнилось силой продолжать.

Моя задача сегодня – помочь людям остановить эту войну. Речь о спасении жизней, попытке спасти жизни. Я пытаюсь поддержать людей, которые остались там. Я не могу сейчас думать о своем будущем", - подытожил Мораес.

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Напомним, в 2019 году уроженец Бразилии принял гражданство Украины в 2019 году. В составе национальной команды Жуниор сыграл 11 матчей и забил один гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес война с Россией
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Источник:
Globoesporte

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