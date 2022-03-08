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Президент Руха: Кучук хочет вернуться в Украину, аж плакал по телефону
Главный тренер львовян пока находится в Польше
Фото: ФК Рух
Президент львовского "Руха" Григорий Козловский рассказал, что главный тренер команды Леонид Кучук желает вернуться из Польши в Украину.
"Станиславович уехал в Польшу. Он вывез невестку, которая была беременна. Он мне каждый день звонит по телефону: "Петрович, я буду возвращаться".
Я говорю: "Зачем тебе возвращаться? Мне еще потом думать, что с вами делать". Ему уже под 70 лет. Он реально плакал по телефону.
Говорю: "Станиславович, если нужно будет, то я тебе сообщу. Мне сейчас так легче, вы как обуза будете. Мне еще с вами баловаться? У меня здесь куча людей, есть чем заниматься", - рассказал Козловский в комментарии для программы "Денисов Time".
Напомним, что в ночь на 24 февраля россия начала ракетные обстрелы украинских городов, а потом приступила к полномасштабному вторжению.
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