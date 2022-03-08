Президент Руха: Кучук хочет вернуться в Украину, аж плакал по телефону

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский рассказал, что главный тренер команды Леонид Кучук желает вернуться из Польши в Украину.

"Станиславович уехал в Польшу. Он вывез невестку, которая была беременна. Он мне каждый день звонит по телефону: "Петрович, я буду возвращаться".

Я говорю: "Зачем тебе возвращаться? Мне еще потом думать, что с вами делать". Ему уже под 70 лет. Он реально плакал по телефону.

Говорю: "Станиславович, если нужно будет, то я тебе сообщу. Мне сейчас так легче, вы как обуза будете. Мне еще с вами баловаться? У меня здесь куча людей, есть чем заниматься", - рассказал Козловский в комментарии для программы "Денисов Time".