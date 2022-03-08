Козловский: Сегодня весь мир стоя аплодирует украинской армии

Президент "Руха" Григорий Козловский в программе "Денисов TIME" выразил поддержку народу Украины.

"Родные наши солдаты, родные защитники нашего отечества, вы - великая сила. У вас большое сердце, весь мир сейчас с вами. Если посмотреть на футбольные матчи, любые происходящие события - везде стоя аплодируют украинской армии. Уже 13 дней нашу Украину мужественно защищают. Дорогие, я соглашаюсь с президентом, что мы уже победили. Нам сожгли мечту, но мы теперь строим новую.

Сегодня, когда ты достаешь украинский паспорт, то становишься гордым за то, что ты украинец. Придет время, когда мы победим. Наши дети, внуки будут вспоминать эти истории, и мир еще долго будет аплодировать нашей нации. Это все благодаря вам наши родные защитники. Со своей стороны будем делать все и вместе будем бороться за нашу великую победу. Слава Украине", - сказал Козловский.