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Козловский: Сегодня весь мир стоя аплодирует украинской армии

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент львовского "Руха" гордится нашей армией

Козловский: Сегодня весь мир стоя аплодирует украинской армии

Фото: ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский в программе "Денисов TIME" выразил поддержку народу Украины.

"Родные наши солдаты, родные защитники нашего отечества, вы - великая сила. У вас большое сердце, весь мир сейчас с вами. Если посмотреть на футбольные матчи, любые происходящие события - везде стоя аплодируют украинской армии. Уже 13 дней нашу Украину мужественно защищают. Дорогие, я соглашаюсь с президентом, что мы уже победили. Нам сожгли мечту, но мы теперь строим новую.

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Сегодня, когда ты достаешь украинский паспорт, то становишься гордым за то, что ты украинец. Придет время, когда мы победим. Наши дети, внуки будут вспоминать эти истории, и мир еще долго будет аплодировать нашей нации. Это все благодаря вам наши родные защитники. Со своей стороны будем делать все и вместе будем бороться за нашу великую победу. Слава Украине", - сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ТК Футбол

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