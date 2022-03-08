Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Пена получил предложение вернуться в родной клуб
Уругвайский клуб хочет, чтобы вингер тренировался с первой командой
Фото: ФК Динамо Киев
29-летний вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена, покинувший Украину из-за агрессии рф, сейчас находится на родине.
Как сообщает источник, "Насьональ" из Монтевидео предложил уругвайцу тренироваться с первой командой клуба. Не исключается, что позже речь может идти и о подписании контракта.
Отметим, что Карлос является воспитанником футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ".
В текущем сезоне Де Пена провел за "Динамо" 23 матча, в которых забил 2 гола и оформил 4 результативные передачи. Действующий контракт вингера действует до конца 2022 года.
Напомним, что ранее ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
Популярное сейчас
- Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие
- Генштаб ВСУ: Россияне стягивают в Киев наиболее боеспособные части
- Далеко за сотню. Воздушные силы ВСУ посчитали количество сбитых вражеских самолетов и вертолетов
- Де Дзерби провел первые переговоры с Бешикташем - СМИ
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО