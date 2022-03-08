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Де Пена получил предложение вернуться в родной клуб

Премьер-лига
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Уругвайский клуб хочет, чтобы вингер тренировался с первой командой

Де Пена получил предложение вернуться в родной клуб

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

29-летний вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена, покинувший Украину из-за агрессии рф, сейчас находится на родине.

Как сообщает источник, "Насьональ" из Монтевидео предложил уругвайцу тренироваться с первой командой клуба. Не исключается, что позже речь может идти и о подписании контракта.

Отметим, что Карлос является воспитанником футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ".

В текущем сезоне Де Пена провел за "Динамо" 23 матча, в которых забил 2 гола и оформил 4 результативные передачи. Действующий контракт вингера действует до конца 2022 года.

Напомним, что ранее ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: Динамо (Киев) Насьональ (Уругвай) Карлос де Пена
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Источник:
elpais.com

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